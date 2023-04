Social impazziti dopo l'arbitraggio di Fabbri in Juventus-Napoli. Le reazioni

Non finisce con i 90 minuti la sfida tra Juve e Napoli, vinta per 0-1 dalla squadra di Spalletti. Il gol annullato dall'arbitro Fabbri a Di Maria e lo scarso gioco messo in mostra dai bianconeri fanno discutere i social: da Lapo Elkann al fratello di Rabiot, sono molte anche le reazioni illustri. Guarda il video