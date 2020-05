VIDEO Juventus, la rivelazione di Pjanic in diretta Instagram: “Potevo arrivare a Torino due anni prima…”

Miralem Pjanic si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con Sonny Anderson, ex calciatore fra le altre di Monaco e Barcellona, il centrocampista di proprietà della Juventus, approdato in quel di Torino dalla Roma nell’estate del 2016, ha svelato un curioso retroscena di mercato. “Avrei potuto firmare due anni prima per la Juventus, ma non volevo bruciare le tappe. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve”, sono state le sue parole.