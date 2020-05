VIDEO Juventus, la parabola di Higuain: l’arrivo a Torino, i gol in bianconero e gli assist per Dybala e CR7. Le immagini del Pipita

Continua a tenere banco il futuro di Gonzalo Higuain.

Dopo aver fissato la ripresa degli allenamenti nei 4 campi esterni della Continassa, la Juventus trattiene un occhio vigile sul mercato che sarà. Il caso, ad oggi ancora da risolvere, è quello del Pipita che, dopo essere tornato in Sud America tra il 19 e il 20 marzo scorso per stare vicino alla madre malata, non ha ancora comunicato alla dirigenza bianconera le sue intenzioni. Il classe ’87 probabilmente terminerà questa stagione e anche la prossima a Torino per poi lasciare una volta scaduto l’accordo, nel 2021. Dunque, un rinnovo, al momento, è fuori discussione, ma Higuain è sempre stato un attaccante molto completo, capace di mandare in rete i suoi compagni con palloni puliti e intelligenti. La clip delle sue prodezze…