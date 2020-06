La stoccata di Maurizio Sarri.

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, in programma domani alle 21.45, il tecnico della Juventus non ha voluto parlare, di Arthur – centrocampista del Barcellona che presto approderà ai bianconeri in cambio di Pjanic – ma ha punzecchiato l’allenatore blaugrana Setién, reo di aver parlato del bosniaco.

Juventus-Lecce, Sarri: “Higuain ha ritrovato la grinta. Addio Pjanic? La società non mi ha detto nulla”