VIDEO Juventus, inizia l’era Mate: la web agency in salsa bianconera, Chiellini e Marchisio…

Non più sul rettangolo verde, ma ancora insieme.

Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio si preparano a ripartire con una nuova avventura: nasce Mate, communication web agency punto di riferimento nel campo dello sport e forte anche nel corporate. Di seguito, il comunicato diffuso dalla nuova agenzia:

“La nuova realtà unisce e valorizza le esperienze accumulate in questi anni dalle agenzie SportSuite e Ideasuite – attive dal 2014 – con il dinamismo di Claudio Marchisio, che al termine della carriera calcistica ha intrapreso un percorso nella consulenza e nel marketing dedicati allo sport professionistico. Giorgio Chiellini – capitano della Juventus e della Nazionale – partecipa al progetto come socio di capitale e non avrà inizialmente incarichi operativi.

L’agenzia – nonostante il periodo storico complicato – alza ulteriormente l’asticella e rilancia con un’espansione sia nella struttura che nei servizi, con lo sguardo rivolto anche a partnership internazionali. Si manterrà la sede storica di Torino e si amplierà la presenza negli uffici milanesi, dedicati principalmente al marketing e alla comunicazione digitale. Gli altri soci sono Alessandro Veroli, Elena Goretti, Marco Girotto e Mirko Schillaci.

Mate nasce con due anime ben definite. La prima dedicata all’ambito dello star system, affiancando alcuni tra i più importanti talent a livello internazionale: da Gianluigi Buffon a Sara Gama e Bebe Vio, passando per Danilo Gallinari, Miralem Pjanic, Douglas Costae molti altri. Un lavoro ad ampio respiro che spazia dalla gestione digital degli atleti alla creazione di progetti di comunicazione integrata e include operazioni di intermediazione, gestione delle sponsorizzazioni e produzione multimediale.

Orgoglioso di questa nuova sfida ​Alessandro Veroli​, che ha fondato Sportsuite e che oggi diventa CEO di Mate: “I​nizia una nuova fase per l’agenzia che grazie all’ingresso di Giorgio e Claudio acquisisce ulteriori competenze e potrà contare su due figure di riferimento nel mondo dello sport e non solo. Mate sarà sempre di più un punto di riferimento nella comunicazione integrata, e si propone alle aziende di tutti i settori merceologici come un attore affidabile, dinamico e orientato al risultato​”.​

Soddisfatto ​Giorgio Chiellini​: ​”C​onosco Alessandro e Claudio da molti anni e seguo con attenzione e interesse il loro lavoro. ​È un settore, quello della comunicazione sportiva, che mi interessa e che negli anni ho imparato a conoscere da vicino. Nel prossimo futuro sarò ancora impegnato con l’attività professionistica, ma sono certo che Mate potrà crescere sia nello sport sia nell’ambito della comunicazione di prodotto. Lanciare Mate in questa fase è un segnale di fiducia verso una ripartenza a cui tutti crediamo fortemente​”.​

Claudio Marchisio rilancia: ​”M​ate è l’occasione per dare un forte impulso di crescita a una delle mie più recenti esperienze imprenditoriali: il marketing. Da questa integrazione nasce una grande opportunità di crescita. Mate rappresenta già oggi la principale agenzia nella comunicazione sportiva. L’obiettivo nel breve termine è quello di consolidare questa posizione e accreditare la nostra realtà anche al di fuori dell’entertainment​”.