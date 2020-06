VIDEO Juventus, il sogno di Khedira: “Vincere è come una droga. Champions League? Sono certo di una cosa…”

“Fame di vincere? C’è ancora, per questo che gioco a calcio”.

Parola di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus, in vista della ripartenza dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, ha risposto alle domande dei propri tifosi su Instagram. “Ho vinto quasi tutto e vincere è come una droga. Se per un anno non vinci tutti i titoli, l’anno successivo provi a vincerli tutti. Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus. Tre anni fa, in finale col Real Madrid, ci siamo andati vicini. Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions. È il mio sogno ed è anche quello dei tifosi bianconeri”, sono state le sue parole.

“Madrid? Sono stati anni fantastici, ho vissuto momenti indimenticabili, con molte vittorie: abbiamo vinto tutti i titoli, avevamo una squadra molto forte e di gran carattere. Per questo non dimenticherò mai quei momenti, resterò sempre tifoso del Real. Idoli da bambino? Zidane e Vieira. Sono differenti ma eccezionali entrambi. Zidane è stato un dei migliori di sempre. Sembrava elegante, e quello che faceva in campo sembrava semplice. Poi Vieira, forte e intelligente. Vederli giocare è stato bello e quindi volevo essere come loro”, ha concluso.