VIDEO Juventus, De Ligt a lezione di italiano: il difensore sfida la fidanzata a colpi di pronunce

La quarantena di Matthijs De Ligt.

Il difensore della Juventus sta trascorrendo il periodo di isolamento dettato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus a Torino insieme alla fidanzata AnneKee Molenaar. La coppia, nonostante le norme che vietano di uscire per motivi non relativi all’approvvigionamento di beni di prima necessità, trova certamente il modo per non annoiarsi. Nelle scorse ore, i due, ne hanno dato prova su Instagram: pizza, giochi e… sfide di italiano!

“Ciao ragazzi, sono Matthijs. Questa è AnneKee. Adesso noi facciamo una partita per studiare parole italiane. Il mio italiano non va benissimo, però… Adesso noi abbiamo qui (indica un foglio, ndr) con molte parole italiane differenti ed anche molto difficili“, ha spiegato l’olandese.

De Ligt e Annakee, infatti, hanno deciso di sfidarsi a colpi di pronunce. Seppure con qualche difficoltà, i due riescono a pronunciare anche parole difficili come “chiacchierata”, “inquilino” e “acquedotto”. Qualche problema, invece, in “esercizio” e “cuscino”. Al termine della sfida, chi avrà avuto la meglio?

