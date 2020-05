VIDEO Juventus, Cristiano Ronaldo e Georgina tornano in Italia: le immagini della partenza da Madeira

Cristiano Ronaldo, insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli, è tornato a Torino.

L’asso della Juventus si era recato in Portogallo prima della chiusura delle frontiere dell’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus, per assistere la madre, recentemente colpita da un infarto, a Madeira. Quasi due mesi lontano dal club bianconero ma, adesso, con la ripresa degli allenamenti, in concomitanza con l’inizio della “fase 2” dell’epidemia, l’attaccante è stato chiamato a rapporto. Il Governo italiano, tuttavia, non si è ancora ufficialmente espresso in merito alla possibilità che la Serie A riparta.

Mourinho: “Nostalgia del calcio, svelo mia idea sulle gare a porte chiuse. Ronaldo al Real? Importante quanto Callejon”