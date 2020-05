VIDEO Juventus, CR7 scalpita: ecco come si allena l’asso portoghese in quarantena

Di recente è tornato in Italia da Madeira.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, attualmente in quarantena, ha pubblicato un video sui social dove ha mostrato il lavoro svolto a casa in attesa del ritorno in campo. D’altra parte, il countdown sta per scadere: domani, lunedì 18 maggio, il numero 7 della Juventus finirà il suo periodo d’isolamento iniziato quattordici giorni fa dopo il suo rientro dal Portogallo e potrà allenarsi alla Continassa. Le immagini…