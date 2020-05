VIDEO Juventus, Chiellini racconta CR7: “E’ diverso rispetto a noi. Il giorno prima delle sfide di Champions League…”

Giorgio Chiellini racconta Cristiano Ronaldo.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, il difensore e capitano della Juventus ha speso parole al miele nei confronti dell’asso portoghese. “È un cecchino, nelle grandi sfide si esalta e alza il suo livello. Ha qualcosa di diverso rispetto a noi ma paradossalmente, se gioca contro la Spal, con tutto il rispetto, può sembrare faccia meno in campo. Gioca sempre. Magari in campo sonnecchia, però c’è sempre. Alla vigilia delle partite di Champions cambia, lo vedi diverso rispetto al campionato. Sente arrivare la manifestazione diversa, è come se alzasse i giri del motore già un giorno prima”, sono state le sue parole. Il video…