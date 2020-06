VIDEO Juventus, Chiellini cuore d’oro: i proventi del libro ai ragazzi disabili, loro lo ringraziano così

Il “grazie” degli Insuperabili a Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha deciso di devolvere il ricavato della sua autobiografia “Io, Giorgio” alla Scuola Calcio per ragazzi disabili nata a Torino e ora presente su tutto il territorio nazionale. I giovani, per questa ragione, hanno dedicato un piccolo pensiero al capitano bianconero, da sempre testimonial e grande sostenitore dell’associazione. Tre parole ciascuno per descriverlo ed esprimere il loro affetto nei suoi confronti.

Juventus, Chiellini e gli allenatori bianconeri: “Conte ti esaspera, Allegri mi ha stregato, Sarri eterno insoddisfatto”