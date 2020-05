VIDEO Juventus, buon compleanno Bonucci: il centrale bianconero compie 33 anni. Ecco i momenti top della sua carriera

Festa di compleanno in casa Juventus.

Leonardo Bonucci compie oggi 33 anni, essendo nato a Viterbo il 1° maggio 1987. “Oggi spegne trentatré candeline Leonardo Bonucci. Semplicemente, uno dei nostri pilastri. Una colonna della difesa, ma non solo: dell’intera squadra. Non per caso, in questa stagione ha indossato il simbolo che più di ogni altro ne attesta il carisma, vale a dire la fascia di Capitano. Bonucci è uno degli esempi, per i giocatori che arrivano alla Juventus: uno di quelli da osservare, in allenamento e in partita. Uno di quelli che indicano la strada al gruppo. E di nuovo non è un caso che sia anche uno dei giocatori più vincenti nel gruppo bianconero. In attesa di ricominciare a progettare nuove entusiasmanti vittorie insieme, auguriamo di cuore a Leo buon compleanno!”. E’ il messaggio della Juventus, pubblicato sul proprio sito di riferimento.

Ecco il video delle tappe più importanti della sua carriera.