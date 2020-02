VIDEO Juventus, Bernardeschi dà un calcio al bullismo: insulti e offese social, l’ex Fiorentina mostra tutto

“Persone piccole. Solitamente si nascondono dietro nickname e foto fake, i più ‘impavidi’ dicono che ci mettono la faccia. Ci vuole rispetto e responsabilità nei nostri pensieri. Abbiamo tutti il dovere di combattere questa ‘miserabile’ battaglia. Contro la violenza, contro l’ignoranza, contro la cattiveria, contro il branco. Tutti uniti. Non abbiate paura, denunciate. E per i più giovani… non vi fate intimidire, la forza ed il coraggio non vivono attraverso un insulto, tutt’altro. Il bullismo è una battaglia seria nella vita reale, il cyberbullismo lo è in rete. Combattiamolo, tutti”, ha scritto il numero 33 della Juventus sul proprio account Instagram, pubblicando il video in questione