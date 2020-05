VIDEO Inzaghi, Neqrouz e quel “dito” in Bari-Juventus. L’ex difensore: “Non era la prima volta, svelo perché lo facevo”

Bobo Vieri, Pippo Inzaghi e quel “dito” di Rachid Neqrouz.

Qualche giorno fa, i due ex attaccanti hanno rivissuto in diretta su Instagram un particolare aneddoto. Nel corso di un Bari-Juventus del 1997, infatti, l’ex difensore, al fine di marcare il centravanti della Juventus, toccò il suo fondoschiena. Un espediente mai andato giù al tecnico del Benevento, che a distanza di anni ha ammesso con il sorriso di essersi sentito molestato. Poche ore fa, tuttavia, è arrivata la risposta alla simpatica gag social da parte di Rachid Neqrouz, che ha svelato i retroscena di quell’azione.

“Sì, avevo sentito parlare subito della gag grazie a un mio amico che mi ha mandato il video. Quando l’ho visto ho iniziato a ridere. Non ho mai pensato di far male a qualcuno. Vedevo che nell’Atalanta e nella Juventus segnava ogni settimana, era molto fortunato a fare gol “sporchi”. Segnava col petto, con la faccia, col ginocchio, con la schiena. Volevo che lui si allontanasse dall’area di rigore in qualche modo. Diciamo che non era la prima volta. Lo avevo sperimentato quando ero in Svizzera contro il miglior attaccante del campionato: lo feci innervosire al punto che venne espulso. A me interessava che lui non segnasse, scesi in campo con quel chiodo fisso. Usavo semplicemente dei trucchetti per far innervosire i miei avversari e lo facevo con la palla lontana da noi. In questo modo non era visto dal’arbitro, che in compenso vedeva bene le loro reazioni. Per me quello era il vero calcio, quello di quegli anni. Un messaggio a Inzaghi? Lo rispetto da sempre come uomo e come calciatore, e mi piace quello che sta facendo da allenatore. È un grande uomo, lo aspetto in Nazionale“, ha detto Neqrouz.

