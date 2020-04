VIDEO Inter, Vieri-Di Biagio live su Instagram: “Quella famosa fuga dal ritiro con Héctor Cuper, altro che febbre! Ecco la verità…”

L’Inter di Cuper raccontata tra aneddoti, retroscena e curiosità da Christian Vieri e Gigi Di Biagio nel corso di un’interessante diretta Instagram. Un viaggio virtuale nei ricordi di una stagione intensa e brillante ma poco fortunata, caratterizzata da una fuga dei due calciatori dal ritiro entrambi insofferenti a causa di una temperatura nelle camere eccessivamente alta. Il bomber ed il centrocampista lasciarono improvvisamente il sabato sera prima del match di campionato la sede di Appiano Gentile e tornarono a casa praticamente in pigiama. Il tecnico argentino per motivare il loro mancato utilizzo nella sfida in programma il giorno successivo coniò pubblicamente la versione di uno stato influenzale ma la notizia dell’infrazione disciplinare venne sollecitamente diffusa dai media specializzati.