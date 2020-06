VIDEO Inter, senti Tramezzani: “Ho il giocatore giusto per il 3-5-2 di Conte”

Paolo Tramezzani, che al Sion ha lanciato Matheus Cunha, descrive le qualità del giocatore allenato nel club biancorosso, ora all’Hertha Berlino. L’attaccante brasiliano è stato accostato più volte all’Inter di Antonio Conte.

“Cunha è un ragazzo giovane, talentuoso e brasiliano che sta facendo molto bene anche in Bundesliga. Per come gioca Conte, può essere impiegato in diversi ruoli, come prima, seconda punta o esterno. A livello qualitativo è l’ideale per l’Inter, punterei su di lui anche per l’affetto che mi lega al ragazzo. Ricordo come l’abbiamo scoperto: il nostro ds Marco Degennaro mi disse di osservare questo ragazzo. Lui arrivò la notte prima del ritiro, e la mattina successiva avevamo l’allenamento, tanto è vero che lo staff medico mi consigliò di farlo allenare a parte. Ma il ragazzo voleva allenarsi e così lo aggregai subito alla squadra che stava già lavorando con me da una settimana: mi impressionò perché correva più di tutti ed era il più brillante con la palla. Dopo due giorni dissi che la prova era finita, che volevo tenere il ragazzo. Giocò subito in Europa League da titolare, fece 10 gol in totale quella stagione. A livello individuale ha una qualità immensa, gli piace avere campo davanti; è bravo nell’uno contro uno, ma gioca anche al servizio della squadra sacrificandosi in fase di non possesso palla. E’ un ragazzo d’oro che ha inseguito un sogno che si sta avverando”.

