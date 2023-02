Big Rom scherza davanti alle telecamere di Sky al termine del match di Champions

L'attaccante dell'Inter decide la gara d'andata di San Siro contro il Porto. Poi, al momento di collegarsi per l'intervista, il belga (che non sa di essere in onda) si guarda nel monitor ed esclama: "Guarda che petto. Minc*** come sono in forma!"