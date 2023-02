VIDEO Inter-Porto, Inzaghi così in Champions League: la probabile formazione

Inter-Porto, match valido d'andata degli ottavi di finale di Champions League

Ecco le possibili scelte del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in vista della sfida contro il Porto guidato da Sérgio Conceição. Sfida importantissima per in nerazzurri che si giocheranno una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale di Champions League nel match d'andata degli ottavi della massima competizione per club della UEFA, in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Nel video il possibile undici titolare che potrebbe essere schierato dal tecnico nerazzurro contro la formazione portoghese.