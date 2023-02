VIDEO Inter-Porto, Brozovic ripreso durante la rifinitura: “Non sei alle elementari”

Il croato è stato sgridato da un assistente di Inzaghi durante l'allenamento

Scoppia il caso Brozovic in casa Inter a poche ore dalla sfida contro il Porto, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Nel corso della rifinitura alla vigilia della gara in scena alle ore 21:00 a San Siro, il centrocampista croato è stato ripreso da un assistente di Simone Inzaghi, il preparatore atletico Fabio Ripert, durante un esercizio di riscaldamento: guarda il video.