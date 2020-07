VIDEO Inter, obiettivo Emerson Palmieri: il feeling con Conte e l’amore per l’Italia… l’ex Palermo ai raggi X

E’ il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter di Suning.

Stiamo parlando di Emerson Palmieri. Dopo l’approdo in quel di Milano del talentuoso esterno destro Achraf Hakimi, il club nerazzurro continua a setacciare il mercato alla ricerca di un calciatore con caratteristiche simili per la corsia opposta. L’ex giocatore del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2014-2015, è un pupillo di Antonio Conte, che lo ha già allenato al Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’Inter e il club inglese avrebbe già avviato i primi contatti in maniera positiva, con la società meneghina che spera di chiudere quanto prima l’operazione. E in casa nerazzurra filtrerebbe ottimismo in tal senso.

Seguiranno aggiornamenti…