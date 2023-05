VIDEO Inter-Milan, semifinale Champions League a San Siro: dubbi e scelte di Inzaghi

Inter e Milan si giocano un posto nella finale di Champions League nel ritorno della semifinale a San Siro dopo il successo della formazione di Inzaghi sulla compagine di Pioli nel match di andata. Le ultime da Appiano Gentile sulla seduta di rifinitura di Dzeko e compagni.

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League a San Siro tra inter e Milan. Nerazzurri favoriti per la conquista della finale contro la vincente di Manchester City-Real Madrid dopo il due a zero maturato nel match di andata. Nella squadra di Pioli tornerà disponibile Leao, le ultime sull'allenamento della squadra di Inzaghi che ritrova anche Correa per la seduta di rifinitura alla vigilia del derby europeo.