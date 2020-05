VIDEO Inter, il consiglio dell’ex vice di Mourinho a Lautaro Martinez: “Non fare come Ibrahimovic”

José Morais, ex vice-allenatore di José Mourinho all’Inter, ha mandato un messaggio all’attaccante Lautaro Martinez, invitandolo a non lasciare i nerazzurri per trasferirsi al Barcellona.

“Ricordo che ad un certo punto della mia carriera c’è stato un giocatore che è voluto andare al Barcellona per vincere la Champions League. Lui decise di andare ai blaugrana e so che potrebbe accadere ad altri giocatori. Parlo di un giocatore fantastico: Zlatan Ibrahimovic. Penso anche però che se un giocatore vuole fare una carriera importante l’Inter è il club giusto per crescere“, ha detto Morais.

Calciomercato, Setien scopre le carte: “Lautaro Martinez al Barcellona? Rispondo così. Pjanic mi piace, lo scambio con Arthur…”