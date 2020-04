VIDEO Inter-Getafe, Soria avverte Conte: “Ci faremo trovare pronti, abbiamo un obiettivo”

Il Getafe avverte l’Inter.

La compagine spagnola non appena si riprenderà a giocare dovrà vedersela contro i nerazzurri nella gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. L’estremo difensore del club iberico, David Soria, ha parlato così della futura sfida contro gli uomini guidati da Antonio Conte.

“Sto approfittando di questo momento per allenarmi e stare con la mia famiglia, giocando con la play, un po’ di tutto. Per quanto riguarda l’impatto di questo periodo a livello fisico e mentale credo che influisca sicuramente a livello fisico, perché l’allenamento in casa non è paragonabile a quello in campo. Fisicamente penso avrà un impatto. A livello psicologico invece ci darà qualcosa in più, vogliamo tornare tutti in campo un po’ come ad inizio stagione. Anche perché in questo periodo abbiamo riflettuto su quanto ci manca il campo”