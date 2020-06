VIDEO Inter, Chiesa o Cavani? Ecco come potrebbero giocare i nerazzurri senza Lautaro Martinez

L’Inter del futuro.

Il futuro di Lautaro Martinez, si sa, potrebbe essere lontano da Milano. Chi da tempo è intenzionato ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento classe 1997 è il Barcellona. E mentre il club spagnolo tratta con i nerazzurri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero studiando come rimpiazzare l’attaccante argentino. Ecco, dunque, come potrebbe scendere in campo l’Inter di Antonio Conte nella prossima stagione.