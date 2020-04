VIDEO Inter, accadde oggi: 10 anni fa la storica remuntada ai danni del Barcellona. Quando Maicon perse i denti…

Era il 20 aprile 2010 quando l’Inter del Triplete ha battuto per 3-1 il Barcellona.

Una gara che i tifosi nerazzurri difficilmente dimenticheranno, andata in scena a “San Siro”. Un successo in rimonta deciso dalle reti messe a segno da Sneijder, Maicon e Milito. E proprio il difensore brasiliano, nel corso della semifinale di Champions League, perse due denti a seguito di uno scontro di gioco con Lionel Messi. Una partita rimasta nella storia anche per il vulcano finlandese che costrinse gli uomini di Pep Guardiola a viaggiare in pullman.