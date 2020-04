VIDEO Immobile, la verità di Ciro su Instagram con Er Faina: “Odiare il Napoli e la Juventus? Chiariamo una cosa…”

Ciro Immobile senza filtri.

Il bomber della Lazio si racconta con massima trasparenza nel corso di un’interessante diretta instagram con il noto youtuber Damiano “Er Faina”.

Curiosità, retroscena, aneddoti non solo di matrice calcistica: l’attaccante napoletano si confessa e ne approfitta anche per sfatare alcuni luoghi comuni non rispondenti al vero. I sentimenti nutriti nei confronti della squadra della sua città, il Napoli, e quelli verso la Juventus, società che non ha mai creduto incondizionatamente nelle sue potenzialità nonostante ne abbia a lungo detenuto la proprietà del cartellino.

