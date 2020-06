VIDEO, il Vitoria Setubal rispedisce Antonucci alla Roma: ecco i Tik Tok delle polemiche. E il Palermo…

E’ giunta ai titoli di coda l’avventura di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal.

L’attaccante di proprietà della Roma, approdato in Portogallo nel mese di gennaio, potrebbe già fare ritorno nella Capitale. Il motivo? Dopo la sconfitta maturata contro il Boavista per 3-1, il classe 1999 ha pubblicato su ‘Tik Tok’, noto social network, video che non sono andati giù alla società portoghese. “Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato il tecnico Velazquez. “È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.

A nulla sono valse le scuse del calciatore. “Sono pienamente consapevole degli errori che ho commesso. Vorrei chiedere scusa a tutti coloro che si sono offesi: tifosi, club, allenatore, compagni… Sto uscendo dai social d’ora in poi mi guarderete solamente sudare la maglia del Setubal. Forza Vitoria!”, ha scritto sul proprio account Instagram Antonucci che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe finito nel mirino del Palermo (LEGGI QUI).

Ecco i video delle polemiche.