VIDEO, il calciomercato post Coronavirus: chi è il più costoso? Messi e CR7 fuori dalla top 10

Il calciomercato dopo la pandemia.

Chi è il calciatore più costoso? Kylian Mbappé. La classifica è stata stilata dal Cies in base ad un algoritmo che tiene in considerazione l’età del giocatore, la durata del contratto e il club di appartenenza. Nelle prime dieci posizioni ci sono campioni del calibro di Salah, Mané e Griezmann. Il primo giocatore in elenco che gioca attualmente in Serie A è Matthijs De Ligt, che occupa la 18esimo posto ed il cui valore di mercato viene stimato in 104,7 milioni di euro. Fuori dalla top ten anche Cristian Ronaldo e Lionel Messi. Guardate…