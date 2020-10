Zlatan Ibrahimovic è il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia.

Dopo essere stato colpito e guarito dal Coronavirus, il numero 11 del Milan, scende in campo contro il Covid-19, per aiutare il Governo a far capire l’importanza di mascherine, distanziamento e dispositivi di sicurezza in questo delicato momento sanitario.

