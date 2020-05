VIDEO, i ricordi di Pippo Inzaghi e il guardalinee delle Maldive: “Quel gol annullato ai Mondiali 2002…”

Filippo Inzaghi non dimentica.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex attaccante del Milan e della Nazionale italiana ha ricordato un gol annullato ai Mondiali del 2002 in occasione della partita contro il Messico. “Ricordi la partita con il Messico? In avanti giocavamo noi due e Totti. I feci goal, ma venne annullato dal guardalinee delle Maldive. Io ero in gioco di un metro e lui non aveva mai visto un fuorigioco in vita sua. Pareggiammo 1-1 con goal di Del Piero, altrimenti saremmo usciti. In realtà passammo in vantaggio al 30’ del primo tempo e noi facemmo una festa esagerata perché avevo segnato io. Era buono quel goal lì”, le sue parole. Il video…