VIDEO, i ricordi di Fabio Cannavaro: “Juventus? Ho un rammarico. Che rabbia se penso…”

Fabio Cannavaro si racconta.

Nel corso della diretta Instagram con il noto youtuber Damiano “Er Faina”, l’attuale tecnico del Guangzhou E. è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus e dei due titoli vinti e poi sottratti: “Il rammarico è che è successo tutto quel casino dopo due anni in cui ho fatto delle prestazioni paurose. Il rammarico è quello, non mi sono goduto due scudetti sudati sul campo. Abbiamo dato il massimo, sul campo abbiamo sofferto e gioito. Quella era una squadra talmente forte che dopo quando venite fuori tutto il casino nessuno ci voleva credere, io per primo. Dicevo ‘Non è possibile’. E invece poi venne fuori tutto il casino”, sono state le sue parole.