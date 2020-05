VIDEO, Gascoigne compie oggi 53 anni: quando l’ex Lazio andò in mutande all’intervista…

Paul Gascoigne compie oggi cinquantatré anni, essendo nato a Dunston, in Inghilterra, il 27 maggio 1967.

Nel giorno del suo compleanno, Thomas Doll, compagno di Gascoigne ai tempi della Lazio, ha raccontato il suo rapporto con “Gazza” ed un curioso aneddoto: “Paul era uno bravo che si è subito trovato a suo agio, per la sua simpatia e classe. Lui scherzava con tutti. Ad esempio, legava gli scarpini dei giocatori. Oppure faceva saltare le interviste perché si presentava in mutande. Ma era un buono, aiutava i ragazzi, gli dava i passaggi in macchina, tutta la squadra gli voleva bene”, sono state le sue parole. Ascoltate…