VIDEO Fiorentina, Ribery è già in sella: il super allenamento del francese su Instagram…

Franck Ribery è pronto a tornare in campo.

Rientrato in Italia nei giorni scorsi con un aereo privato proveniente da Monaco di Baviera, l’asso francese della Fiorentina ha recuperato dal brutto infortunio che lo aveva costretto ad operarsi. E in attesa di poter svolgere le sedute di allenamento come il resto dei compagni di squadra presso il centro sportivo, l’ex Bayern Monaco continua a tenersi in forma a casa: ecco il video pubblicato su Instagram dallo stesso calciatore.