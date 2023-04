La curiosa 'coreografia' dei tifosi olandesi durante il match di Europa League

Nel corso della gara vinta per 1-0 contro la Roma, nell'andata dei quarti di finale, i tifosi del Feyenoord hanno lanciato nel proprio settore una serie di pupazzi gonfiabili. Un'iniziativa lanciata dalla curva olandese per "creare il caos" come ai vecchi tempi. Guarda il video dell'episodio