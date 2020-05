VIDEO Eintracht-Gladbach, Hütter: “Sconfitta meritata, ma all’arbitro servono gli occhiali”

La Bundesliga è ripartita ieri e l’Eintracht Francoforte ha collezionato una sconfitta casalinga contro il Borussia Mönchengladbach alla prima giornata dopo la sospensione dettata dall’emergenza Coronavirus.

“Devo congratularmi con il Gladbach per la sua vittoria meritata. All’inizio non siamo stati in partita, volevamo entrare nel gioco in modo diverso. Non è comprensibile il motivo per cui abbiamo iniziato così assonnati. Ma ho visto molte cose che mi sono piaciute comunque. Se guardo di nuovo la scena del rigore, l’arbitro deve indossare gli occhiali: è un rigore molto generoso. Non lo avrei mai concesso, anche se fosse stato contro un’altra squadra. Tre gol subiti sono troppi ma non sono preoccupato. Naturalmente ci manca il supporto dei nostri tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo ma dobbiamo abituarci a questa situazione“. Queste le dichiarazioni del tecnico delle Aquile, Adolf Hütter.

