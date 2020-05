VIDEO Dybala, l’incubo Coronavirus è finito: la Juventus ritrova la Joya. Le immagini dell’arrivo alla Continassa

Paulo Dybala ha sconfitto il Coronavirus.

La notizia della sua positività stava tenendo col fiato sospeso tutto il mondo del calcio. Da più di 40 giorni infatti, la “Joya”, aveva contratto il Covid-19 e – come da prassi – stava osservando tutte le misure precauzionali del caso. Una lunga attesa quella dell’ex Palermo, in isolamento con la fidanzata Oriana – anche lei contagiata, da oltre un mese e mezzo.

E’ così dopo i primi due tamponi positivi, lo scorso, il classe ’93, è risultato negativo agli ultimi test effettuati. A darne notizia proprio pochi istanti fa, attraverso un breve post accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente su Instagram, è stato lo stesso argentino, che oggi ha fatto il suo ingresso al centro di allenamento bianconero in auto e in mascherina intorno alla 11, per la gioia dei pochi presenti che lo hanno accolto con grande entusiasmo.