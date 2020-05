VIDEO, Del Piero ricoverato per una colica renale: le parole dell’ex attaccante della Juventus

Era stato ricoverato d’urgenza a causa di coliche renali causate da calcoli.

Stiamo parlando di Alessandro Del Piero. A darne notizia è stato lo stesso ex calciatore della Juventus attraverso una foto scattata dal letto di un ospedale di Los Angeles, dove vive da tempo, accompagnata da un breve messaggio: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 mm possa fare così male”. Successivamente, una volta tornato a casa, il classe 1974 ha deciso di dedicare questo video messaggio ai suoi follower. Guardate…