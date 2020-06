Alessandro Del Piero sostiene ‘Save the Children’.

Venerdì 12 giugno, in occasione della Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, l’ex attaccante, – campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 – ha lanciato una challenge social per raccogliere fondi per Save the Children e sensibilizzare l’opinione pubblica sul lavoro minorile: 12 palleggi a simboleggiare la data. La clip…