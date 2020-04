VIDEO Del Piero, la confidenza a Totti: “Orgoglioso della mia carriera, rifarei tutto da zero”

Alessandro Del Piero si racconta.

L’ex attaccante, protagonista di una diretta Instagram insieme a Francesco Totti, ha ripercorso la sua carriera da calciatore, soffermandosi sulle scelte prese: ““Le decisioni le prendi in quel momento, già un giorno dopo è tardi – ha detto Del Piero -. L’importante è prendere le decisioni prima col cuore e poi con la testa. Rifarei tutto da zero, per rivivere tutto quanto”. “Pensa che bello, sapendo già che carriera andrai a fare… Rifarei tutto da zero, anche con gli stessi risultati. Mi manca però vincere una Champions…”, la risposta di Totti. Nella bacheca di entrambi, però, manca il Pallone d’Oro: “Pensa, quello lo ha vinto Cannavaro, incredibile. Da lì è cominciato l’inizio della fine”, hanno scherzato.