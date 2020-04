VIDEO Coronavirus, l’iniziativa di Miccoli: maglia a edizione limitata per aiutare l’associazione “Angeli di Quartiere” di Lecce

Il grande gesto di Fabrizio Miccoli.

Le parole dell’ex capitano del Palermo postate sul proprio profilo instagram.

Ho deciso di fare una maglia speciale per aiutare le famiglie della mia città, Lecce, che a causa di questa emergenza hanno difficoltà a fare la spesa ed acquistare beni di prima necessità. Grazie all’aiuto dei ragazzi di EdithMediauk abbiamo creato questa maglia e questa campagna.⁣ Avendo già fatto la mia personale donazione, tolti i costi per produrre e spedire le maglie, tutto il restante ricavato verrà donato da me personalmente all’associazione “Angeli di Quartiere” di Lecce.⁣ Questa associazione mi è stata suggerita dal sindaco di Lecce in persona.⁣ E come vedere nel video, i ragazzi stessi dell’associazione mi hanno invitato nei loro spazi per mostrarmi cosa fanno tutti i giorni.⁣ La maglia è ad edizione limitata e dopo il 10 Aprile non sarà più disponibile.⁣ Chiunque acquisterà la maglia.. una volta che vi arriva a casa.. fate la foto e taggatemi qui su IG, VI RIPOSTO TUTTI !!⁣ Avevo il mio store pronto con diversi prodotti, ma ho tolto tutto e messo solo questa maglia esclusiva per questa campagna benefica. Vi chiedo solo di avere un po di pazienza per le consegne perchè in questo periodo non è facile. ⁣

Trovate il Link per acquistare la maglia nella bio e nelle stories.⁣