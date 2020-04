VIDEO Coronavirus, la Bundesliga verso la ripartenza: il Bayern Monaco si prepara così…

La Bundesliga verso la ripresa.

Il massimo campionato tedesco potrebbe ripartire da metà maggio o al massimo da fine mese. Nessuna ufficialità, ma per i ministri dello sport “è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche espressi al riguardo”. E considererebbero soddisfacente il protocollo medico presentato dalla lega tedesca. La palla adesso passa ad Angela Merkel: seguiranno aggiornamenti. E intanto il Bayern Monaco si allena in vista della possibile ripresa.