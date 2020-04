VIDEO Coronavirus, André Silva: “Lo spirito degli italiani è forte. Sono sempre in contatto con CR7”

Il pensiero di André Silva.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali dell’Eintracht Francoforte, l’ex centravanti del Milan ha commentato l’emergenza Coronavirus che sta vivendo l’Italia, affermando anche di essere in contatto con Cristiano Ronaldo: “Sono in contatto con CR7 perché ovviamente è il capitano del Portogallo. Già ci conoscevamo ma ovviamente lui ha la sua famiglia e la sua vita. Quindi non parlo spesso con lui e non abbiamo affrontato il discorso Coronavirus. Sono in contatto con persone a Milano perché lì ho degli amici, ho parlato con alcuni di loro. Parlando dell’emergenza mi hanno detto che non è semplice. Non stanno vivendo un buon momento ma lo spirito della gente è forte“.