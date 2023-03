VIDEO, Conte stuzzica Guardiola: “Julia Roberts venne a vedere il mio Chelsea”

In Inghilterra continua a tenere banco la questione Guardiola-Julia Roberts

Negli scorsi giorni, il tecnico del Manchester City aveva detto in conferenza stampa: "Anche se vincessi la Champions League questo non allevierebbe la delusione per il fatto che Julia Roberts, quando è venuta a Manchester, ha assistito a una partita dello United e non del City". Stuzzicato sull'argomento, Antonio Conte ha ricordato in conferenza stampa un curioso aneddoto: "Ebbi modo di conoscerla negli spogliatoi..."