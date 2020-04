VIDEO, Cassano snobba Zidane in diretta Instagram: “Zizou alla Juve? È un fac simile di Allegri”. La risposta di Vieri…

“Zidane alla Juve? Non credo, è un fac simile di Allegri”.

Lo ha detto Antonio Cassano. FantAntonio, che alla Sampdoria è riuscito ad esprimere il suo talento illimitato trascinando i blucerchiati verso una storica qualificazione ai preliminare di Champions League, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha espresso più di qualche dubbio sulla possibilità di vedere sulla panchina della Juventus il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, considerato molto simile a Massimiliano Allegri e quindi non in linea con il cambio di filosofia voluto da Andrea Agnelli con la scelta di Maurizio Sarri.

Da giocatore, il tecnico francese ha lasciato un segno indelebile durante l’esperienza a Torino, tanto che, nonostante adesso alleni il super quotato Real Madrid, si è spesso parlato della possibilità di vederlo alla guida dei bianconeri. Un’idea che farebbe sicuramente piacere alla maggioranza dei tifosi della Vecchia Signora, ma non a Cassano. Scettico su un possibile futuro di Zizou alla Juventus, il classe ’82 si è così espresso: “E’ un grandissimo, ma Zidane è un fac simile di Allegri, alla Juventus volevano giocare a calcio. Che fai, ritorni a quello che hai lasciato?”.

“Non so se avrebbe voglia di lasciare il Real Madrid per andare alla Juventus, secondo me torna al PSG – ha proseguito -. A livello internazionale può spendere tutto quello che vuole, se cambia va lì, è una sfida perché il club non ha mai vinto la Champions”, ha concluso Cassano.