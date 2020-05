VIDEO, Cassano incorona Agnelli: “La Juventus non mi sta simpatica, ma ha creato un impero”. E su Lotito…

Antonio Cassano incorona Andrea Agnelli.

Nel corso della diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex attaccante fra le altre di Roma, Inter e Sampdoria ha elogiato il presidente della Juventus: “A me la Juve non sta molto simpatica, ma lui parla tre o quattro lingue, ha creato un impero. Ha fatto meglio della ‘triade’, ha fatto meglio del nonno, ha fatto meglio dello zio. Da quando ha preso lui in mano la situazione, la Juve ha vinto tutto e sono sempre in attivo. Ha creato un club che prende sempre i giocatori più forti, tanto di cappello per quello che ha fatto. Ha messo gli uomini giusti al punto giusto, appare poche volte ma dice sempre le cose giuste, ha fatto aumentare il fatturato, ha costruito lo stadio. Ha fatto dei miracoli ed oggi la Juve grazie ad Andrea Agnelli è una delle tre o quattro squadre migliori al mondo”, sono state le sue parole. E sul patron della Lazio, Claudio Lotito, ha aggiunto: “Lotito come presidente è il top, è uno che fa filare tutto liscio. Ci si può lamentare sul suo modo di vedere, parlare o pensare il calcio a modo suo, però è veramente bravo”.