VIDEO Caso Chiellini-Balotelli, Cassano si schiera: “Se Giorgio ha detto quelle cose…”

Antonio Cassano, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha detto la sua in merito al botta e risposta tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli.

“Le parole di Chiellini su Balotelli e Felipe Melo? Felipe Melo non lo conosco, non ci ho mai giocato insieme e non so che persona è – ha detto specificando però di non aver letto personalmente le dichiarazioni –. Io ho profonda stima di Chiellini, è un ragazzo favoloso. Se ha detto certe cose avrà i suoi motivi. Balotelli lo conosco superficialmente, è un bambino. Con Giorgio ho giocato per dieci anni in Nazionale e non posso dire nulla di negativo su di lui. Fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia mai conosciuto, da dieci, educato e molto serio“.

Juventus, Cassano difende Chiellini: “Balotelli un bambino, Felipe Melo non lo conosco”