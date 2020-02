VIDEO Carlo Verdone, l’attore romano riceve la maglia rosanero: “Il Palermo deve risollevarsi, lo rivogliamo tra le grandi”

Carlo Verdone a Palermo per presentare la sua nuova pellicola: “Si vive una volta sola”.

Il noto attore romano è arrivato in città insieme a due dei tre protagonisti del film ossia Anna Foglietta e Rocco Papaleo, era assente Max Tortora. Puntuale come un orologio svizzero a Verdone è stata regalata la maglia del Palermo, terza occasione in cui riceve in dono la casacca rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al momento vissuto dal club di Viale del Fante.

“Questa è la terza maglia rosanero che possiedo, i precedenti due film sono andati bene e quindi sono sicuro che andrà bene anche questo. Come si dice: ‘Non c’è due senza tre’. Spero che il Palermo possa risollevarsi nel più breve tempo possibile, una squadra con una grande tradizione e una storia così importante deve ritornare tra le grandi. Fate come la Roma, vendete tutti i migliori e poi ci ritroviamo con un uomo davanti e uno dietro”.