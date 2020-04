VIDEO Calciomercato Juventus, tutto su Icardi: l’Inter, il Psg ed il futuro di Higuain. Ecco il nuovo attacco di Sarri con Maurito…

Mauro Icardi torna nel mirino della Juventus.

Il campionato è fermo a causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, ma i bianconeri pensano già a progettare la prossima stagione: riflettori puntati sul reparto offensivo che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe essere decisamente differente rispetto a quello attuale. Tutto ruota attorno al nome di Gonzalo Higuain.

L’argentino, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021, non sarebbe convinto di tornare a Torino. Dunque, la sua avventura con la Vecchia Signora potrebbe concludersi prima del previsto. La Juventus non avrebbe nessuna intenzione di rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, così si sarebbe già mossa per trovare un degno sostituto: il suo erede potrebbe la punta dell’Inter ora al PSG, da tempo accostato ai bianconeri.

I rapporti tra l’Inter e la dirigenza francese sono ottimi, ma allo stato attuale non c’è alcuna promessa o nulla di scritto tra i due club sul possibile riscatto: pertanto, la scelta finale sarà fatta presto a prescindere, lo stesso Maurito è in attesa, di certo il club nerazzurro spera di poter chiudere la vicenda Icardi con un incasso pesantissimo. Qualora la trattativa con la Juventus dovesse andare buon fine, l’argentino, che arriverebbe a Torino per completare il mosaico d’attacco bianconero, la formazione di Maurizio Sarri vedrebbe il classe ’93 schierato tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.