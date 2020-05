VIDEO Calciomercato Juventus, Pjanic verso l’addio: cosa perderebbero i bianconeri cedendo il bosniaco

Potrebbe lasciare la Juventus in vista della prossima stagione.

Stiamo parlando di Miralem Pjanic. Approdato in quel di Torino dalla Roma nell’estate del 2016, il centrocampista bosniaco è certamente uno degli uomini copertina della squadra allenata da Maurizio Sarri. Tuttavia, il suo futuro sembra essere lontano dall’Italia. Il calciatore originario di Tuzla, infatti, è in cima alla lista dei desideri del Barcellona e l’interesse sarebbe reciproco. Tuttavia, per il trasferimento di Pjanic in blaugrana sarà necessario trovare una contropartita tecnica che renda possibile lo scambio.

Ecco, dunque, numeri e statistiche del numero 5 bianconero. La Juventus si priverà veramente della sua tecnica?