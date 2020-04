VIDEO Calciomercato Juventus, obiettivo Milik: riguarda l’incornata alla Sampdoria e… le altre perle del polacco con il Napoli

Quale futuro per Arkadiusz Milik?

Sarebbe proprio l’attaccante di proprietà del Napoli l’obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il club di Andrea Agnelli preferirebbe puntare sull’esperto centravanti polacco, ritenendolo più adatto ad affiancare Cristiano Ronaldo rispetto a Mauro Icardi. Tuttavia, nonostante l’ex Ajax non abbia intenzione di rinnovare il contratto che lo lega attualmente ai partenopei, servirà una cifra importante per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo.

Intanto, ecco i cinque migliori gol realizzati da Milik nel corso dell’ultima stagione.